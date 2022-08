An der Nuecht op e Sonndeg koum et am Zentrum vu Jerusalem zu enger Attack mat Blesséierten.

An der Nuecht op e Sonndeg sinn zu Jerusalem 8 Leit bei enger Schéisserei blesséiert ginn, dräi dovu schwéier. Et wier op zwou verschiddene Plaze geschoss ginn, heescht et vum Rettungsdéngscht. Zil ware Mënschen op engem Parking an e Bus, dee vun der sougenannter Klagemauer fort a Richtung Zentrum vun der Stad ënnerwee war. Lokale Medie mellen, de presuméierten Täter wier nach op der Flucht.