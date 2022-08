Am zweete Quartal an dësem Joer hätt een e Gewënn vun 48,4 Milliarden Dollar gehat, sou déi deels staatlech Entreprise um Sonndeg.

De saudiarabesche Pëtrolsris Aramco huet op en Neits e Rekordresultat erziilt. Wéi et vun der Entreprise e Sonndeg heescht, hätt ee vun der Präisexplosioun um Weltmaart opgrond vum russesch Krich an der Ukrain an der däitlecher Hausse bei der Nofro no der Corona-Pandemie an och dem Krich an der Ukrain profitéiert.

Déi deels staatlech saudiarabesch Gesellschaft zielt zu de gréisste Pëtrolsentreprisen op der Welt. Den Zuelen no, déi e Sonndeg publizéiert goufen, ass am zweete Quartal 2022 den Netto-Gewënn am Verglach mam nämmlechten Zäitraum zejoert ëm 90 Prozent an d'Luucht gaangen. Am éischte Quartal louch de Gewënn bei 39,5 Milliarden Dollar.

2021 hat Saudi Aramco säi Gewënn verduebelt.