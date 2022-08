Zanter Woche brennt et a Frankräich an d'Land kënnt net zur Rou.

Nodeems e Bëschfeier a Südfrankräich erëm opgeflaamt ass, hunn op en Neits dausend Leit hir Haiser misse verloossen. Wéi déi lokal Autoritéiten am Departement Aveyron e Sonndeg matgedeelt hunn, hat et schonn duerno ausgesinn, wéi wann e Feier an der Géigend vum Duerf Mostuéjouls quasi geläscht wier, wéi et dunn e Samschdeg erëm zolidd opgeflaamt ass.

Zanterhier si weider 500 Hektar Land verbrannt. Alles an allem goufe scho méi wéi 1.200 Hektar duerch dëst Feier zerstéiert.

Am Südweste vum Land hat Reen an der Nuecht op e Sonndeg fir eng kuerz Entspanung vun der Situatioun gesuergt. Ma ganz iwwert de Bierg wier een awer och hei nach net, heescht et vun de Pompjeeën. Am Departement Gironde huet e Bëschfeier zanter en Dënschdeg eng 7.400 Hektar zerstéiert.

Am Oste vu Frankräich huet d'Police de Weekend ugekënnegt, den Zougang zu de meeschte Bëscher am Departement Bas-Rhin un der Grenz zu Däitschland ze spären. Esou soll de Risiko vun neie Bränn verréngert ginn.