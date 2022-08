41 Mënsche si bei engem Brand an enger koptescher Kierch an der Géigend vun der ägyptescher Haaptstad Kairo ëm d'Liewe komm.

Nieft den 41 Doudesaffer sollen dem Gesondheetsministère no weider 55 Mënsche beim Feier blesséiert gi sinn.

Insgesamt solle sech bis zu 5.000 Mënschen an der Abu-Sifin-Kierch an der Stad Gizeh opgehalen hunn.

Der Noriichtenagence Reuters no soll Panik ausgebrach sinn, wéi d'Feier sech an der Kierch verbreet huet. Wéi "Al Jazeera" mellt, ass d'Feier dem Inneministère no an enger Lëftungsanlag ausgebrach.