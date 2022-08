De fréieren afghanesche President Aschraf Ghani rechent domat, datt Millioune Mënsche versiche wäerten, aus sengem Heemechtsland ze flüchten.

No iwwer 40 Joer onënnerbrache Gewalt hätten d'Mënschen am Afghanistan d'Hoffnung verluer, sot hien der Bild am Sonntag. Donieft géif de Gesondheetssystem vum Land de Moment ënnert der Corona-Pandemie zesummebriechen. Nodeems d'Taliban d'Muecht am Afghanistan virun engem Joer iwwerholl hunn, ass de Ghani an d'Exil geflücht. Hie soll sech de Moment an de Vereenegten arabeschen Emiraten ophalen.