Milliounen Afghane leiden Honger, ee Joer nodeems d'Taliban d'Muecht nees iwwerholl hunn.

Familljen, déi sech aus Kabul eraus, um Hindou Kouch, am 'Band e Amir'-Séi, op Pedaloen amuséieren. Ee vun de Clichéen déi d'Taliban am léifsten no Baussen verbreeden.

Ma d'Realitéit, ass eng aner!

D'afghanesch Haaptstad um Samschdeg: Eng 40 Frae ruffen Slogane wéi: "Brout, Aarbecht, Fräiheet" oder och "Gerechtegkeet, Gerechtegkeet mir hunn es sat ignoréiert ze ginn." Eng vun de seelene Manifestatiounen, déi séier opgeléist gouf. Arméiert Taliban hunn an d'Luucht geschoss, fir d'Fraen ze verdreiwen.

D'Taliban regéieren mat eisener Fauscht. Wie sech dem Diktat vum Islameschen Emirat net ënnerwerft, deen huet näischt ze radetten.

Enger Majoritéit un Afghane geet et ganz schlecht. Et gëtt kaum nach Aarbecht. Grouss Deeler vun der Populatioun leiden Honger. Mam Retour vun den Taliban, an deem domat verbonnenen Depart vun den Alliéierte virun 12 Méint, sinn op ee Coup 40% vum PIB ewech gebrach. An engem Land, wat zanter Joerzéngten op Hëllef vu Baussen ugewisen war, an deemno wirtschaftlech op ganz wackelege Been stoung.

Fir d'Amerikanesch, d'Europäesch Regierungen ass d'Sich nom richtegen Equiliber extrem delikat.

Wéi den autoritäre Regime vun den Taliban, deen d'Mënscherechter mat Féiss trëppelt, Fraen a Meedercher ënnerdréckt, net ënnerstëtzen? An awer eng weider Migratiounskris vermeiden? Wéi vermeiden, datt déi ganz Regioun net nach weider destabiliséiert gëtt? Politesch, a grad och wat d'Sécherheetslag ubelaangt.

Wirtschaftlech hunn d'Taliban déi lescht Méint probéiert, privilegiéiert Relatioune mat Russland a China opzebauen. D'Haaptrecette kommen ënner anerem vum Export vu Kuelen, dee souguer verduebelt konnt ginn. A weider vum Drogenhandel.

Fir vill Acteuren an der Regioun besteet eng grouss Gefor.

Dat Daesh, nom Irak an no Syrien, e Kalifat 2.0 am Afghanistan schaaft. Eng gewëss Oneenegkeet ënnert den Taliban, gespléckt tëscht de Pragmatiker an de Radikalen, kéint Daesh an d'Kaarten spillen.



Fir déi Radikal Taliban ass d'Afghanesch Populatioun kloer net d'Prioritéit. Si hunn den Export vum Opium fest an der Hand. E Geschäft, wat hinnen d'Dollaren an d'Keese spullt. Experte ginn dervun aus, datt iwwer 95% vum Heroin a West-Europa, aus dem Afghanistan kënnt.

"Eng Populatioun déi Honger leit, gräift net zu de Waffen, fir sech ze revoltéieren, ma ass mat sech selwer beschäftegt fir z'iwwerliewen", esou d'Conclusioun vum Didier Chaudet, Fuerscher am franséischen Institut fir Studien iwwer Zentralasien.