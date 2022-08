Bei enger Explosioun op engem Maart an der armenescher Haaptstad Eriwan ass op d'mannst 1 Persoun ëm d'Liewe komm an ronn 35 Leit goufe blesséiert.

Wéi d'Autoritéiten sur Place matdeelen, ass d'Detonatioun vun engem Lager mat Knupperten ausgaangen. Eng ganz Partie Gebaier sinn anenee gefall oder goufe beschiedegt. Ënnert den zerstéierten Gebaier kéinten de Secouristen no nach Mënschen sinn. Den Asaz wier extrem schwéier, well et ëmmer erëm zu Explosioune vu Knupperten kéimt. D'Feier war nach no Stonnen net aus. Wéi et zur Explosioun koum, ass nach onkloer.