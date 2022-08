Nodeems iwwert d'Hallschent vun de Stëmmen ausgezielt goufen, läit de Vizepresident William Ruto mat 51,25% knapp viru sengem Konkurrent Raila Odinga.

Dee kënnt där Auszielung no op 48,09 Prozent. Um Samschdeg hat et nach ausgesinn, wéi wann den Odinga sech kéint duerchsetzen. Et bleift also spannend. De Staatspresident Uhuru Kenyatta huet no zwou Amtsperioden net nach emol dierfe kandidéieren.

Observateure ginn dovun aus, dass de Verléierer vun de Walen d'Resultat wäert viru Geriicht ufechten. Sollt dat antrieden, wäert et nach wochelaang daueren, bis den neie President säi Posten untrëtt.