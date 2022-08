Ronn annerhallef Woch no der Presidentin vum US-Representantenhaus Nancy Pelosi, ass elo eng Delegatioun vun US-Deputéierten op Visitt an Taiwan.

Zu Taipeh wëllen déi 5 Politiker ënnert anerem d'Presidentin vun Taiwan gesinn. China huet dann och annoncéiert wëllen mat decidéierte Mesuren op dës Provokatioun vun den USA ze reagéieren.

No der Visitt vum Nancy Pelosi hat China jo schonn e gréissert Militärmanöver am Mier virun Taiwan lancéiert. Peking gesäit Taiwan jo als Deel vu China a wiert sech och géint all offiziell Kontakter tëscht anere Länner an der taiwanescher Regierung.