Zanter e Freideg huet déi Belsch Police op de sozialen Netzwierker en Zeienopruff lancéiert, nodeems de 6. August eng weiblech Läich fonnt gouf.

Wéi aus dem Zeienopruff ervirgeet, goufen déi stierflech Iwwerraschter vun der onbekannter Fra e Samschdeg 6. August géint 7.10 Auer an der Vaargeul zu Ostende fonnt. Bis ewell konnt d'Persoun nach net identifizéiert ginn.

D'Detailer souwéi e Bild vun der Läich um Site vun der Belscher Police.

Déi Onbekannt ass 1,56 Meter grouss, korpulent an huet brong-blond Hoer. Um ënneschten Deel vum rietse Been ass eng Narb. D'Fra hat e schwaarzen T-Shirt mat der Opschrëft "Ibiza" u mat engem Anker an enger gëllener Schnouer drun, eng blo Jeansbox mat engem brongen, getrëtzte Rimm, eng bordeaux-rout Sweat-Jackette mat Tirette a schwaarz-wäisse Sträifen, souwéi schwaarz Stiwwelette mat schwaarze Stréckelen an der Gréisst 38.

Wien Informatiounen zu der onbekannter Fra huet, ka sech per E-Mail mellen op opsporingen@police.belgium.eu oder um 0032 2 554 44 88.