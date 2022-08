Amnesty International huet Afghanistan staark kritiséiert. An hirem neiste Rapport geet rieds vu Verbrieche wéi Folter a Mord, déi net bestrooft ginn.

Ee Joer nodeems d'Taliban d'Muecht am Afghanistan iwwerholl hunn, erënnert Amnesty International drun, datt et nach ëmmer Mënscherechtsverstéiss am Land ginn. An engem Rapport vun Amnesty ass vu Folter, Hiriichtungen, Mord an der Verdreiwung vu Minoritéite rieds.

D'Taliban hätte sech ouni Zweiwel net un hir Versprieche gehalen, d'Rechter vun der afghanescher Bevëlkerung ze respektéieren.

D'Organisatioun rifft dofir d'international Gemeinschaft dozou op, Drock op d'Regierung ze maachen, fir zum Beispill d'Situatioun vun de Fraen a Meedercher am Land ze verbesseren.