D'Militärjunta zu Bamako, déi zanter 2020 un der Muecht ass, huet Frankräich no iwwer 9 Joer zum Ofzuch vu sengen Zaldote gedrängt.

Déi franséisch Arméi huet matgedeelt, datt e Méindeg déi lescht Unitéit vun der franséischer Militärmissioun Barkhane de Mali iwwer d'Grenz an d'Nopeschland Niger verlooss huet.

No zwee Putschen am Mali hate sech d'Relatiounen tëscht dem Mali a Frankräich immens verschlechtert, esou datt de franséische President am Februar den Ofzuch vun den Truppen ugekënnegt huet. Am Mee huet d'Militärjunta dunn d'Verdeedegungsofkommes mat Frankräich gekënnegt. Och d'Kooperatioun tëscht der Junta an de russesche Söldner vum Grupp Wagner hunn d'Spannunge verschäerft.

Eréischt viru Kuerzem huet och Däitschland den Asaz vun der Bundeswehr am Mali gestoppt. Dat well d'Regierung vu Bamako dem däitsche Militär et op en Neits net erlaabt hat, de malesche Loftraum ze notzen, wéi et vum däitsche Verdeedegungsministère heescht.

Zanter 2014 war Frankräich mat der Missioun Barkhane am Mali am Asaz, deels mat bis zu 4.500 Zaldoten. An och aus der UN-Missioun Minusma, déi eréischt Enn Juni vum UN-Sécherheetsrot bis 2023 verlängert gouf, zitt sech eist Nopeschland zréck. Esou verléiert d'Missioun ënnert anerem franséisch Kampfhelikopteren, déi wichteg fir d'Ënnerstëtzung aus der Loft sinn.