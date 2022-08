"Mir sinn Zeie vun der progressiver Ausgrenzung vu Fraen a Meedercher", seet d'Michelle Bachelet, Héich Kommissärin fir Mënscherechter, bei der UNO.

Vun Amnesty International bis d'UNICEF, international Organisatioune schloen Alarm: "Et war wéi eng kal Dusch."

Zanter datt d'Taliban d'Muecht nees iwwerholl hunn, goufen d'Rechter vun de Fraen ëmmer méi ageschränkt. Frae goufen aus dem Ëffentlechen Déngscht, aus den Héichschoulen an de Lycéeën ausgeschloss. Haut däerfe Frae kaum nach schaffen.

Mariam Azimi ass Wittfra, lieft zu Kabul an huet, iert d'Taliban d'Muecht nees virun engem Joer iwwerholl hunn, fir d'Regierung geschafft:

"Wärend dësem Joer gouf et virop negativ Ännerungen am Liewe vun allen Afghanen. Besonnesch fir d'Fraen, an ech sinn eng vun hinnen. Ech gouf dru gehënnert, weider ze schaffen. De Gros vun der Zäit sinn ech traureg an ech fille mech schlecht."

Een Temoignage ënner villen. Och d'Alison Davidian, d'Landesvertiederin fir d'Agence "UN Women" am Afghanistan hëlt kee Blat virun de Mond, geet et drëms, d'Mënscherechtssituatioun vu Fraen a Meedercher ënnert den Taliban anzeschätzen.

"Den Afghanistan ass dat eenzegt Land op der Welt, wou Meedercher verbuede kréien an de Lycée ze goen. Frae kënne just an e puer Secteuren an a ganz spezifesche Rollen ausserhalb vun hirem Haus schaffen. Et gi keng Fraen an der Regierung an et gëtt kee Frae-Ministère, fir d'Recht vun de Fraen. All dës Restriktioune limitéieren d'Fäegkeet vu Frae, selbstänneg ze liewen. Zougang zu Gesondheet an Erzéiung ze hunn. Gewaltsituatiounen z'entkommen. Hir Rechter auszeüben."

Eng gewëss Resistenz konnten d'Taliban bis haut net briechen. Den Accès zur Educatioun gouf fir Millioune Meedercher zum Defis. Der UNICEF ass et gelongen, e Programme um lafen ze halen, wou 140.000 Kanner weider kënnen an d'Schoul goen. D'Hallschent vun hinne si Meedercher. Parallel setze sech engagéiert Afghaninnen an, fir dat d'Diere vu geheime Schoulen op bleiwen. D'Naféesa huet 20 Joer. Moies geet déi jonk Fra an d'Madrasa, wou se de Koran léiert. Mëttes an déi geheim Schoul.

"Ech ginn all Dag an d'islamesch Schoul, d'Madrasa, also kann ech d'Froe vu mengem Brudder beäntweren. Ech gi Moies dohinner a komme Mëttes heihinner. Ech maachen alles, fir datt hie kee Verdacht huet. Wann ech net an d'Madrasa géif goen, géif hie mir vläicht Froen stellen, déi ech net beäntwere kéint. Sou kéint hie feststellen, datt ech him eppes verstoppen."

Wann d'Schoul fir Meedercher zum Verbrieche gëtt. Fir net opzefalen, changéieren déi jonk Afghaninnen all Dag de Wee, dee se fir an déi geheim Schoul huelen. Se verstoppen hir Hefter ënnert der Burka. Den trauregen Alldag vun Dausende jonke Meedercher am Afghanistan am Joer 2022 ënnert den Taliban.