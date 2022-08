De 55 Joer ale Ruto, dee bis ewell Vizepresident war, gouf mat 50,49 Prozent zum neie Staatschef vu Kenia gewielt. E knappt Resultat.

Nodeems deeglaang d'Stëmmen ausgezielt goufen, hat de Ruto um Enn e knappe Virsprong virum laangjäregen Oppositiounschef a fréiere Premierminister Raila Odinga. De 77 Joer alen Odinga hat bei der Wal 48,85 Prozent vun de Stëmme kritt. De William Ruto iwwerhëlt domat d'Relève vum President Uhuru Kenyatta, dee méi wéi zéng Joer regéiert huet.

Véier vun de siwe Membere vun der Walkommissioun hätte sech allerdéngs kuerz virun der Ukënnegung vum Resultat distanzéiert. "Mir kënne keng Responsabilitéit fir d'Resultat iwwerhuelen", sot d'Cheffin vun der Kommissioun. Dat wéinst engem "onduerchsiichtegen" Prozess. Wéi de Spiegel mellt, wier et am Gremium wéinst der Decisioun esouguer zu enger Kläpperei komm.

Scho virun der Wal war kloer gewiescht, datt et zu engem Duell tëscht béide Kandidate kéim. Wärend dem Walkampf haten dës versprach, d'Resultat vun enger fräier an transparenter Ofstëmmung ze respektéieren an eventuell Zweiwel viru Geriicht ze bréngen an net gewaltsam op der Strooss ausdroen ze loossen.

Wann de Raila Odinga géint d'Decisioun viru Geriicht sollt zéien, kann et nach Wochen daueren, bis de Successeur vum Uhuru Kenyatta säin Amt untrëtt.