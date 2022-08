Déi 77 Joer al Politikerin, déi de Friddensnobelpräis krut, gouf wéinst Korruptioun a 4 Fäll verurteelt. D'Urteel ass allerdéngs staark kritiséiert.

D'UNO a Mënscherechtsorganisatiounen kritiséieren d'Uschëllegungen an soe se wiere politesch motivéiert. Der Politikerin hir Partei hat d'Walen am Myanmar 2020 haushéich gewonnen - d'Partei vum Militär verluer. Am Februar zejoert gouf et allerdéngs e Putsch an d'Suu Kyj gouf verhaft. Mat de weidere 6 Joer gouf si zu alles an allem 17 Joer Prisong verurteelt.

D'USA an d'EU fuerdere weiderhin hir Fräiloossung. D'US-Regierung huet d'Urteel als en "Affront géint d'Justiz an d'Rechtsstaatlechkeet" kritiséiert an d'Fräiloosse vu jidderengem, deen ongerecht inhaftéiert ass, wéi zum Beispill déi aner demokratesch gewielt Politiker, gefuerdert.

Wéi et heescht war d'Suu Kyi bei der Auditioun virum Militärgeriicht a gudder Verfassung, huet sech awer net zum Urteel geäussert.