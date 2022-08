D'Temperature wieren déi lescht Deeg ëmmer iwwert 40 Grad gewiescht an den Ament wiere vill Flëss a Séien an der Provënz ausgedréchent.

D'Regierung géif de Stroum fir d'Provënz haaptsächlech aus Waasserkraaft gewannen, wat allerdéngs wéinst dem nidderegen Waasserstand schwiereg wier, heescht et aus engem Schreiwes vun der Analytikerin Susan Zhou. Vun deem Stroum géife ganzer 80 Prozent un d'Industriegebitt un der Ostküst geliwwert ginn. Allerdéngs géifen den Ament déi 84 Millioune Mënschen, déi an der Regioun liewen, ze vill Stroum mat hire Klimaanlage verbrauchen, soudatt net genuch Stroum fir d'Industrie iwwreg bleiwe géif. Dowéinst hätten d'Industriebetriber e Samschdeg schonn an 19 vun 21 Stied a Sichuan missen ophalen ze produzéieren, deelt d'Regionalregierung mat.

Dorënner wieren ënner anerem den Aluminium-Hiersteller Henan Zhongfu oder den Dünger-Hiersteller Sichuan Meifeng gewiescht. Och de Betrib Foxconn, dee fir Apple produzéiert, huet d'Produktioun kuerzfristeg missen ënnerbriechen. Zu Sichuan gëtt doriwwer eraus och Lithium ofgebaut, wat fir d'Batterie fir d'Elektroautoe gebraucht gëtt. Dowéinst, datt an dësem Beräich vun der Industrie och Stroum gespuert géif ginn, géif d'Produktioun vum Lithium verschiddenen Experten no am Joer 2022 ëm 1.200 Tonne méi kleng ausfalen.