Fuerscher no soll et an deenen nächste Joren an de Bundesstaaten Texas, Louisiana, Illinois, Indiana a Wisconsin ëmmer méi dacks Rekord-Temperature ginn.

D'ONG First Street Foundation huet e Méindeg eng Etüd verëffentlecht, an där gesot gëtt, datt een an Zukunft an dëse Regiounen ëmmer méi dacks mat Temperature vu bis zu 52 Grad rechne kann. Esou géifen am Joer 2023 8,1 Millioune Mënschen a Gebidder wunnen, wou dëst de Fall kéint sinn. Am Joer 2053 sollen et iwwerdeems 107 Millioune Mënsche sinn, déi an esou Regioune liewe sollen. Domadder géif sech d'Zuel vun de Leit, déi vun dësen extreme Temperature betraff wieren, an 30 Joer verdräizéngfachen.

An den USA gëllt eng Temperatur vun iwwer 51 Grad als uerg Gefor, an där de mënschleche Kierper uerg Schied dovundroe kann.