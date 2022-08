De Murad huet 12 Joer. U sech misst de Bouf an de Lycée goen. Säin Alldag ass awer e ganz aneren.

Zu Kabul sammelt hien Plastiksfläschen. Ee Sak bréngt him 80 Afghanis. An Euro ronn 75 Cent. Déi gëtt e senger Mamm, fir Brout ze kafen. En hallwe Kilo kascht eng 29 Afghanis. Vill Famille kënne sech net emol dat leeschten.

Dem Fariha kommen d'Tréinen. Zesumme mat dëse Fraen sëtzt d'Meedchen virun enger Bäckerei a biedelt ëm Brout. Säi Papp ass um Been blesséiert a kann net schaffen. D'Famill leit Honger. Eng Fra niewendrun erzielt, déi d'Liewen zu Kabul vun Dag zu Dag méi haart gëtt. Ma et wier geféierlech, d'Taliban ze kritiséieren.

Um Maart feelt et u sech net u Liewensmëttel. Een Afghan vun zwee ka sech d'Präisser awer net méi leeschten. 52 Afghani fir e Liter Mëllech. Der 29 fir e Kilo Gromperen. 36 Afghani de Kilo Tomaten. An engem Land, an deem iwwer Hallschent vun der Populatioun op Humanitär Hëllef ugewisen ass.

D'Breshna huet selwer en ënnererniert Kand:

''Fréier goung et ons besser. Zanter den Islameschen Emirat d'Soen huet, kënne mer ons net emol Brout leeschten. Ech ka menge Kanner keng Mëllech ginn. Mir hunn näischt. Mir hunn zanter dräi oder véier Deeg näischt méi giess. Virdru goung et ons besser, du konnte mir nach eppes iessen, elo hu mer näischt méi.''

Déi eescht, déi leiden, sinn d'Kanner. D'Clinique 'Boost' an der Provenz Helmand am Südweste vum Afghanistan gëtt vun der ONG 'Médecins sans Frontières zesumme mam afghanesche Gesondheetsministère co-geréiert. Bett, ass do keent méi fräi. Virun allem Kanner, déi ënnererniert sinn, ginn do behandelt. Dobäi kënnt och nach d'Cholera.

D'Bibi Gul ass mat hirem Engel an der Clinique:

''Zënter datt d'Taliban un der Muecht sinn, hëllefe se se just hirer eegener Gemeinschaft. Eis gi se näischt. Déi Aarm ginn ënnert hiren Féiss zerquëtscht. Ech hunn näischt vun der Hëllef kritt, déi am Afghanistan ukënnt."

Vill Patiente sinn an engem kriteschen Zoustand, wa se an d'Clinique kommen. Al Infrastrukturen, déi schlecht equipéiert sinn. Wa se iwwerhaapt nach op hunn. De Grond, firwat d'Patienten oft eng Deeg laangen Rees hannert sech hunn. Vill Famillen zécken, fir iwwerhaapt bei en Dokter ze goen, well se kee Geld hunn.

