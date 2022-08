De Méindeg den 18. Abrëll gouf zu Bréissel géint 20.35 Auer ee Mann a sengem Auto an der Rue Dubois-Thorn am Quartier Molenbeek-Saint-Jean erschoss.

Wéi déi belsch Police matdeelt, souz den Täter an engem Auto mat de Lëtzebuergesche Placke XE 8887.

De wäisse Skoda Scala aus dem Grand-Duché huet nieft dem Auto vum Affer stallgehalen, an ee Passagéier ass mat senger Waff erausgeklommen. Den Täter ass dunn an de bloen Nissan vum Affer geklommen an huet de Mann erschoss.

Den Täter ass zu Fouss geflücht, wéi d'Police schreift. Esouwuel de Skoda, wéi och den Täter hu sech a Richtung vun der Rue d'Osseghem dervu gemaach.

D'Police sicht an deem Kader elo no Leit, déi de Mord den 18. Abrëll gesinn hunn, oder déi Informatiounen iwwert de méiglechen Täter hunn. Och Leit, déi de Skoda kuerz no der Dot gesinn hunn, si gebiede sech bei der Police ze mellen.

Fir Hiweiser aus dem Ausland kann déi belsch Police ënnert der Nummer 0032 2 554 44 88 erreecht ginn. Aus der Belsch gëllt d'Nummer 0800/30 00.