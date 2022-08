De Mann, deen den Auteur Salman Rushdie mat engem Messer attackéiert huet, hätt sech am Libanon radikaliséiert.

Sou heescht et vun der Mamm vum Täter. Bei enger Rees 2018 duerch seng Gebuertsland hätt sech hire Jong vill verännert. Dat sot si an engem Interview mat der Daily Mail.

Si hätt gemengt, hie géing no senger Visitt motivéiert erëmkommen, seng Schoul fäerdeg maachen an eng Aarbecht fannen. Amplaz hätt hie sech dunn am Keller agespaart an isoléiert. An och mam Rescht vun senger Famill hätt hie méintelaang net geschwat.

De 24-Joer ale Mann hat leschte Freideg bei enger Liesung am US-Bundesstaat New York de renomméierten Auteur Salman Rushdie mat engem Messer puer mol gepickt. De brittesch-indeschen Schrëftsteller gouf schwéier blesséiert noutoperéiert, wär awer mëttlerweil um Wee vun der Besserung.

De jonke Mann seet, hie wär onschëlleg an huet wärend senger Unhéierung och näischt zu senge Motiven gesot.