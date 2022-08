An Däitschland kënnt et zu ëmmer méi Holz-Déifställ. Esouwuel d'Angscht virun engem Gas-Manktem ewéi och d'Präishausse vum Brennholz wiere méiglech Grënn.

Wat de Präis vum Brennholz méi deier gëtt, wat d'Leit méi Holz an d'Bëscher klaue ginn, heescht et an engem Interview mam Spriecher vum "Waldeigentümer-Verband" AGDW an Däitschland. Esou soll eleng dëst Joer schonn Holz an enger Valeur vun e puer Milliounen Euro aus däitsche Bëscher geklaut gi sinn, wat fir d'Betriber e massive Verloscht wier.

D'Haaptursaach fir dës Déifställ läit fir de Spriecher vun AGDW, dem Jürgen Gaulke, allerdéngs an der Präishausse vum Brennholz. Dat géif domadder zesummenhänken, datt et den Ament net vill Holz um Marché géif ginn. De Präis fir ee Meter Holz fir de Kamäin hätt sech bannent e puer Méint vu 60 Euro op 200 Euro erhéicht. Doriwwer eraus wieren déi aner Holz-Aarten och bal iwwerall ausverkaaft, wat d'Situatioun um Marché net verbessere géif.

Doriwwer eraus wéilte vill Leit aus Angscht virun enger Energiekris an dem Gas-Manktem sech e Stock u Brennholz zouleeën. A ville Fäll géif et sech esouguer ëm professionell Banden handelen, déi d'Holz klaue géifen. Esou géife si d'Holz mat speziellen Transportere klauen, déi Bamstämm vu 15 Meter Längt opluede kéinten.