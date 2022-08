En Dënschdeg gouf a lokale Medie public gemaach, datt hien, ier hien ofgewielt gouf, Ministerposten iwwerholl hätt, ouni de Public doriwwer z'informéieren.

Nodeems hien an Australien scho ferm an der Kritik stoung an hie wéinst enger Rei Klimakatastrophen an hallefhäerzege Mesurë géint de Klimawandel kritiséiert gouf, ass dëst e weidere Skandal fir de fréieren australesche Regierungschef.

Mam neiste Skandal hätt hien der Demokratie enorm geschuet, esou d'Reproche vum aktuelle Premier. Doduerch datt hien eng Rei Ministerposten iwwerholl hätt, ouni iergendeen doriwwer z'informéieren, kéinten elo juristesch Konsequenzen op de Scott Morrison zoukommen. De Scott Morrison soll sech selwer als Minister fir Santé, Finanzen, Interieur a Ressourcen nominéiert hunn. De Parquet soll elo klären, ob dës Nominatioune legal waren oder net. Allerdéngs wier et immens ongewéinlech, esou Nominatioune virum australesche Vollek geheim ze halen, deelt den aktuelle Regierungschef Anthony Albanese mat.

De fréiere Premier huet en Dënschdeg erkläert, datt säi Land deemools wéinst der Pandemie an engem Ausnamezoustand gewiescht wier, an deem dës aussergewéinlech Mesuren néideg gewiescht wieren. Verschidde vu sengen deemolege Regierungskolleegen, wéi den Ex-Finanzminister Cormann, hunn iwwerdeems gesot, si wieren net doriwwer informéiert ginn, datt de Premier hire Co-Minister gewiescht wier.