Nodeems eng Famill op enger Stee zu Auckland Wallisse kaaft huet, an deene mënschlech Iwwerreschter waren, huet d'Police eng Enquête lancéiert.

Dem Enquêteur Tofilau Faamanuia Vaaelua no hätt d'Famill eng sëllegen Objeten op dëser Stee kaaft. Dorënner sollen e puer Wallisse gewiescht sinn, déi si kuerz no der Stee bei sech heem geliwwert kruten. Doropshin hätt een dunn déi mënschlech Iwwerreschter fonnt.

Bei der lokaler Police geet een net dovunner aus, datt d'Famill, déi d'Wallissen ersteet huet, eppes mat den Iwwerreschter ze dinn hätt. Et misst een elo an enger éischter Instanz erausfannen, wien déi Mënsche waren, déi an de Wallisse verstaut goufen.

Et wier ee sech bal sécher, datt e puer Läichen an de Wallisse verstaut goufen, soudatt et sech méiglecherweis ëm e Massemäerder kéint handelen, deen d'Leit an de Wallisse verschwanne gedoen hätt.