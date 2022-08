Nodeems e Méindeg confirméiert gouf, datt de Ruto neie President vu Kenia géif ginn, huet den Oppositiounschef Odinga elo ugekënnegt dogéint virzegoen.

Nodeems deeglaang d'Stëmmen ausgezielt goufen, hat de Ruto um Enn e knappe Virsprong virum laangjäregen Oppositiounschef a fréiere Premierminister Raila Odinga. De 77 Joer ale Politiker Odinga bezeechent dës Walen allerdéngs als "Farce" an huet annoncéiert, all juristesch Moossnamen auszenotzen, déi nëmme méiglech wieren, fir Neiwalen ze kréien.

A Kenia fäert een iwwerdeems, datt et nees zu politeschen Onroue, wéi am Joer 2007, komme kéint. Schonn e Méindeg den Owend ass et an den Héichbuerge vun den Odinga-Wieler zu Demonstratiounen a Protest-Aktioune komm. Bannent den nächste 6 Deeg muss den Odinga Asproch géint d'Walresultat beim héchste Geriicht a Kenia aleeën, wat da 14 Deeg Zäit hätt, fir en Urteel ze treffen. Géifen d'Walen da fir ongëlteg erkläert ginn, misst bannent 60 Deeg nees neigewielt ginn. Sollten d'Resultater allerdéngs korrekt sinn, da kéint de Ruto schonn an zwou Wochen offiziell un der Muecht sinn.

Schonn am Joer 2007 hat den Odinga d'Walresultater ugefecht. Deemools ass et zu uergen Demonstratioune komm, bei deenen am Ganzen 1.100 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn.