De polnesche Pompjeeën no ass dëst dee gréissten Asaz, deen ee jee op der Oder gehat hätt. D'Ursaach fir dës Katastroph wier awer weiderhin onbekannt.

Am Ganze wiere méi wéi 500 Beamten am Asaz fir d'Oder ze botzen an den doudege Fësch aus dem Floss ze fëschen. Och op der däitscher Säit vun der Oder wier een ëmmer nach amgaangen d'Oder ze botzen. Den Ament wier souwuel op der polnescher, wéi och op der däitscher Säit vun der Oder keen Enn vum Fëschstierwen an Aussiicht.

Bis ewell ass d'Ursaach fir d'Fëschstierwen nach net gekläert. Allerdéngs geet een a Polen ëmmer nach vun engem Ëmweltverbriechen aus. Lokale Medien no wier den 28. Juli an der Regioun ëm déi polnesch Stad Breslau fir d'éischte Kéier e Fëschstierwen ausgemaach ginn.

Den Ament wier dat kontaminéiert Waasser a Richtung Oder-Mëndung ënnerwee a géif deemnächst an d'Ostsee lafen, deelt d'Spriecherin vun de polnesche Pompjeeën, d'Monika Nowakowska-Drynda, mat.