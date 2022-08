No der Hëtztwell an de ville Bränn gouf et iwwer Frankräich deels ganz hefteg Dimmer mat staarkem Reen. D'Konsequenze si lokal Iwwerschwemmungen.

Direkt an e puer Departementer am mëttleren Oste gouf et eng Alerte orange. An de franséische Regioune vum Var an de Boûches-du-Rhône huet ferme Reen, genee wéi am Hérault an am Gard, zu Iwwerschwemmungen gefouert.

Meteo France hat eng Warnung erausginn, och wéinst méigleche lokale Stierm, déi bis zu Tornado-Stäerkt kéinten erreechen.

⛈ De forts orages ont touché le département du Var ce dimanche soir, frappant ici le festival des Médiévales de Brignoles. Quelques dégâts sont signalés. (© Elno Smile) pic.twitter.com/yEnZ31u9Nx — Météo Express (@MeteoExpress) August 14, 2022

Les images témoins BFMTV de la violente tempête qui s'abat à Paris et aux alentours pic.twitter.com/gU6cvOUQwu — BFMTV (@BFMTV) August 16, 2022

Zu Frontignan am Departement Hérault hat sech deemno och en Tornado forméiert a fir méi hefteg Schied gesuergt. Ënner anerem ass do e Bam op e Wunnhaus gefall. Zum Gléck gouf kee blesséiert.

Lokal Dimmer gouf et awer schonn e Sonndeg de Moien an der Languedoc. De Buedem, deen duerch d'Hëtzt haart wéi Bëtong ass, huet kee Waasser opgeholl, wat deels zu méi schroen Iwwerschwemmunge gefouert hat.

⛈ Des orages accompagnés de pluies intenses balayent le Languedoc ce dimanche matin. Montpellier a reçu 27 mm de pluie en 30 minutes ! Images à Baillargues. (© Vanessa Drapp) pic.twitter.com/keTxJuaZdp — Météo Express (@MeteoExpress) August 14, 2022

En Dënschdeg an e Mëttwoch si lokal Onwierder am Mëttelmierraum gemellt.