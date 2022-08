Den 10 Joer ale Bouf gouf e Samschdeg beim Schnorchelen op der Vakanzendestinatioun Florida Keys vun engem grousse Bullenhai ugegraff.

De Papp, deen zu deem Ament nieft dem Jong op engem Boot war, konnt säi Fils a leschter Sekonn viru Schlëmmerem retten. Doropshi gouf de Jong direkt an d'Spidol ageliwwert, wou si säi Liewen zwar rette konnten, mä him ee Been hu missen amputéieren.

Fir d'Operatioun bezuelen ze kënnen, hat d'Famill vum Kand e Spendenopruff am Internet lancéiert, bei deem séier d'Zil vu 50.000 US-Dollar erreecht konnt ginn.

Hai-Ugrëff kënne virkommen, allerdéngs geschitt dëst net dacks. Allgemeng ass de Risiko, vun engem Hai ugegraff ze ginn, relativ kleng. Zejoert goufen 73 Leit vun Haien attackéiert.