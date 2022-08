Vun der massiver Hëtzt an der laanger Drécheperiod ass och elo e Gardaséi an Norditalien betraff. De Séi ass um nidderegsten Niveau zanter 15 Joer.

De Waasserniveau géing just nach 30 Zentimeter iwwert dem Referenz-Waasserniveau leien, sou de Gianluca Ginepro, Direkter vu Garda Unico. Den Duerchschnëtt vun de leschte Joren louch bei 80 bis 100 Zentimeter an der selwechter Joreszäit.

Zanter 2007 ass dëst deemno déi nidderegste Miessung, deemools war de Peegel op 9,9 Zentimeter iwwert dem Referenz-Niveau erofgaangen.

"Dat ass eng Situatioun, déi mir am A behale mussen, awer am Moment gëtt et keng Problemer, wat d'Notze vum Séi fir Aktivitéite wéi Seegelen oder Wandsurfen ugeet", sou nach den Ginepro. Hien huet verséchert, dass et dem Tourismus an der Regioun immens gutt geet.

Et ass déi schlëmmsten Drécheperiod an de leschte 70 Joer. Dat hat déi italienesch Regierung Ufank Juli matgedeelt an den Noutstand fir e puer Regiounen am Zentrum an am Norde vum Land verhaangen.

A groussen Deeler vun Europa huet déi massiv Hëtzt gemëscht mat wéineg Nidderschlag grouss Schied an der Landwirtschaft verursaacht. Sëllege Bëschbränn hunn d'Saach net vereinfacht. D'Ëmweltorganisatioun WWF huet en Dënschdeg erkläert, dass hire Berechnungen no d'Zuel vun de Mënschen an Europa, déi ënner deels extremem Waassermanktem leiden, bis 2050 ëm ronn 50 Prozent an d'Luucht ginn.