Experte sinn der Meenung, datt dëst eng Reaktioun vum nordkoreaneschen Diktator op déi rezent Militär-Manövere vu Südkorea an den USA ass.

Den nordkoreaneschen Diktator huet nees Rakéiten-Tester duerchféiere gelooss. Zwou Rakéite wieren de Mëttwochmoien ofgeschoss a kuerz dono an d’Mier fale gelooss ginn, melle südkoreanesch Autoritéiten. D'Regierung a Südkorea géif elo zesumme mat den USA auswäerten, ëm wat fir ee Manöver et sech dobäi gehandelt hätt, heescht et weider vu Seoul. Et gëtt ënner anerem ugeholl, datt d’Nordkoreaner en Atomtest preparéiere géifen, wat fir d'éischt zanter 2017 de Fall wier.

Et ass elo fir d'Zweet bannent kuerzer Zäit, datt Nordkorea an de Schlagzeile steet. Déi pro-russesch Separatisten aus den ukrainesche Regiounen Donezk a Luhansk haten an de leschten Deeg ugekënnegt, datt si mat Nordkorea kooperéiere wéilten. Nordkorea wier weltwäit bis ewell eent vun den eenzege Länner, déi d'Onofhängegkeet vun de vu Russland ausgeruffene Republicke géing unerkennen.