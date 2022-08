No engem Joer am Job verléisst de Stephan Schäfer de Poste vum Co-Chef bei RTL Däitschland.

Säi Kolleeg Matthias Dang bleift um Chef-Posten, iwwerdeems den RTL-Group- a Bertelsmann-Chef Thomas Rabe d'Direktioun vu RTL Däitschland mat iwwerhëlt. Eréischt virun engem Joer war den Duo Schäfer an Dang als neie Leader-Team presentéiert ginn.

Wéi et am offizielle Schreiwes heescht, géif ee sech am Gudde vum Stephan Schäfer trennen an him Merci soe fir säin Asaz. Hie stéing weider als Beroder zur Dispositioun. Et stéing een elo viru spannenden Aufgaben an Erausfuerderungen, gëtt den Thomas Rabe zitéiert. Dëst sinn den Ofschloss vum Zesummeféieren tëscht RTL Däitschland a Gruner&Jahr, an den Ausbau vum Streaming-Zerwiss RTL+.

RTL Däitschland ass mat engen 8.000 Salariéen de Leader am Entertainment-Domaine, zu deem 15 Tëlees-Chaînen a Participatiounen un 17 Radiostatiounen zielen. Fir de Grupp an Däitschland schaffen aktuell eng 1.500 Journalisten. RTL Group mat Siège um Kierchbierg huet europawäit Participatiounen un 56 Tëlees-Chaînen, 36 Radiostatiounen an 8 Streaming-Plattformen.