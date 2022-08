D’Kärentransporter, d’Situatioun ëm d’Atomkraaftwierk bei Saporischschja a Solutiounen, fir aus dem Krich erauszekommen, wäerten zu Lwiw diskutéiert ginn.

Nodeems et en Dënschdeg nees zu schwéieren Explosiounen an Ugrëff op militäresch Infrastrukturen op der vu Russland annektéierter Hallefinsel Krim komm ass, rifft de President Selenskyj d'Awunner vun de besate Gebidder op, virsiichteg ze sinn a sech vu russesche Militär-Anlagen an Depoten ewechzehalen. Bekennen deet d'Ukrain sech net zu den Uschléi op der Krim, mä ëmsou manner Ekipement d'Russen hätten, ëmsou méi séier kéint d'Ukrain de Krich gewannen, betount de Selenskyj.

Iwwerdeems huet de Blockage vun de Kärentransporter aus der Ukrain d'Hongersnout an Afrika verschäerft. Och ginn duerch de russeschen Ugrëffskrich weiderhi wichteg Kärestocken zerstéiert, wéi rezent Biller aus der Géigend vun Donezk weisen.

Am Optrag vun de Vereenten Natiounen huet d'Brave Commander, dat éischt Schëff mat 23.000 Tonne Käre fir déi humanitär Hëllef, d'Ukrain awer en Dënschdeg a Richtung Ethiopien verlooss. Zënter ugangs August konnte bis ewell 21 Schëffer Kären aus der Ukrain eraustransportéieren. En Ofkommes tëscht Russland an der Ukrain, patronéiert vun der Tierkei an de Vereenten Natiounen, huet dëst erméiglecht.

Deemno erhofft ee sech vun de Gespréicher en Donneschdeg Léisungsusätz. Zemol, wat d'Situatioun ëm d'Atomkraaftwierk bei Saporischschja ugeet. Zanter Deeg geréit et ëmmer nees ënner Beschoss. Russland an d'Ukrain weise géigesäiteg mam Fanger openeen. Vun ukrainescher Säit bereet ee sech schonn op dat Schlëmmst vir. Sollt dat gréisst Atomkraaftwierk an Europa getraff ginn, kéint dat Experten no zu enger nuklearer Katastroph féieren, vergläichbar mat där vu Fukushima.

De Philip Crowther am RTL-Journal aus der Ukrain