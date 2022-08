Weider solle méi wéi 200 Mënsche blesséiert gi sinn, deele lokal Medie mat. Am Ganze sollen an dësem Summer 39 Bëschbränn an Algerien ausgebrach sinn.

Bei den Doudesaffer soll et sech ëm Visiteure vun engem Déierepark handelen, deen an engem Bësch an der Géigend vun der Stad El Tarf läit. D'Flame solle si agespaart an hinnen de Wee verspaart hunn, soudatt si net aus dem Park flüchte konnten. Lokal Medie beschreiwen dës grujeleg Zeenerie als Feier-Tornado, deen alles matgeholl hätt, wat him am Wee gewiescht wier. Iwwerdeems hätten hefteg Wandstéiss dozou bäigedroen, datt d'Feier sech séier verbreet hätt.

Schonn am Joer 2021 gouf et am nordafrikanesche Land uerg Bëschbränn, bei deenen 90 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn.