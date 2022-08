Zanter 2020 schafft eng Enquêtëkommissioun um sougenannten Cum-Ex-Skandal, deen an der Lescht nees héich Welle geschloen huet.

Den däitsche Bundeskanzler Olaf Scholz gëtt e Freideg op en Neits wéinst dem sougenannte Cum-Ex-Skandal als Zeien an enger Enquêtëkommissioun vun der Bürgerschaft zu Hamburg gehéiert. Et geet ëm d'Fro, ob et politeschen Afloss gouf zum Zäitpunkt, wéi de Scholz 2016 Buergermeeschter zu Hamburg war, fir dass eng Bank ronn 47 Milliounen Euro net huet missen zeréckbezuelen.

Als Cum-Ex-Payementer bezeechent een d'Hin-an Hier-Verréckele vun Aktië ronderëm en Dividende-Stéchdag, fir sech esou Steiere rembourséieren ze loossen, déi een u sech ni bezuelt huet. De Scholz huet bis ewell all politesch Verstréckung vu senger Säit aus ofgestridden. Un e Gespréich mam deemolege Banke-Chef kéint hie sech net erënneren.