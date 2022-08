Am Prozess géint de fréiere Pop-Superstar huet déi wichtegst Zeie viru Geriicht ausgesot. Den US-Sänger riskéiert bis zu 10 Joer Prisong.

Am Prozess géint de verurteelte Popsänger huet de Parquet en Donneschdeg déi wichtegst Zeie befrot. Déi mëttlerweil 37 Joer al Fra reprochéiert dem R. Kelly sexuelle Mëssbrauch, wéi si nach mannerjäreg war. "Honnerten" Mol hätt hie Sex mat hir gehat, wéi si tëscht 15 an 18 Joer al war. Déi éischt sexuell Handlunge wieren am Alter vu 14 Joer virgefall, mellen US-Medien eestëmmeg.

Dës Zeienausso spillt eng wichteg Roll am Prozess, well d'Fra Medieberichter no an engem Video ze gesinn ass, dee virun iwwer 20 Joer gedréit gouf. Den R. Kelly soll si viru lafender Kamera sexuell mëssbraucht an op si urinéiert hunn. An engem fréiere Prozess gouf hien 2008 awer fräigesprach. Vum Parquet kritt de Rapper virgeworf, d'Affer deemools ënner Drock gesat ze hunn, fir net viru Geriicht auszesoen.

Virun e puer Woche gouf den R. Kelly wéinst Mëssbrauch vu Mannerjäregen zu 30 Joer Prisong verurteelt. Elo gouf hien op en Neits an 13 Punkten ugeklot. Ënnert anerem wéinst dem Hierstelle vu Kannerpornographie. Nieft him goufen och zwee vu senge fréiere Mataarbechter ugeklot. De Prozess soll ongeféier ee Mount daueren. Hie riskéiert bis zu 10 Joer Prisong.