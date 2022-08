All Hiweiser géingen op déi "traureg Realitéit" hiweisen, datt déi jonk Männer, déi virun 8 Joer deportéiert goufen, gestuerwe sinn, sot de Staatssekretär.

De Familljemembere vun de Studente wier dëst bei engem Treffe mam President Andrés Manuel López Obrador matgedeelt ginn. Bis ewell war ee bei der Sich vun de jonke Männer dovun ausgaangen, datt si nach liewen. D'Elteren hunn an den aacht Joer ëmmer rëm dozou opgeruff, hinnen hir Kanner lieweg zréck ze bréngen: "Liewend hutt dir eis si geholl, liewend wëlle mir si zréck."

Iwwerdeem huet eng Wouerechtskommissioun Zaldote matresponsabel fir d'Verschwanne vun den 43 Studente virun aacht Joer gemaach. "Hir Doten, Ënnerloossungen oder Participatiounen erméiglechen d'Verschwannen an d'Exekutioun vun de Studente souwéi d'Ermorde vu sechs weidere Mënschen", sot de Chef vun der Kommissioun en Donneschdeg. Kloer wier, datt d'Arméi an d'Marinn um Verbrieche bedeelegt waren, et wieren awer nach weider Ermëttlungen néideg, fir ze klären, wéi wäit d'Bedeelegung vun dëse gaange wier.

Déi 43 Studente waren an der Nuecht op de 27. September 2014 am Bundesstaat Guerrero verschwonnen, wéi si um Wee op eng Manifestatioun an der mexikanescher Haaptstad waren. Bis haut goufen awer nëmme Schanke-Fragmenter vun dräi vun de Vermëssten identifizéiert.

Offiziellen Ermëttlungen no hate korrupt Polizisten d'Studenten deportéiert an un d'Drogeband Guerreros Unidos ausgeliwwert. D'Bandemembere sollen d'Studente fir Membere vun engem verfeinte Kartell gehalen hunn, op engem Dreckstipp ëmbruecht an d'Läiche verbrannt hunn. D'Famillje vun de jonke Männer an onofhängeg Experte vun der Interamerikanescher Kommissioun fir Mënscherechter zweiwelen déi offiziell Resultater vun der Enquête awer un.