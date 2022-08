De presuméierten Täter gouf offiziell vun enger Grand Jury an den USA ugeklot a plädéiert trotz Beweiser op "net schëlleg".

De 24 Joer ale Mann kritt versichte Mord vum zweete Grad, Ugrëff mat enger déidlecher Waff an der Intentioun vu versichter Kierperverletzung virgeworf. Eleng bis zu 25 Joer Prisong kéinten him bléien, sollt hie wéinst versichtem Mord schëlleg gesprach ginn. US-Medien no hätt d'Geriicht zu Chautauqua refuséiert, de presuméierten Ugräifer op Kautioun fräizeloossen.

Lescht Woch e Freideg gouf de brittesch-indeschen Auteur wärend engem Event am US-Bundesstaat New York mat engem Messer ugegraff. Doropshi koum de Rushdie an d'Spidol an huet missen noutoperéiert a kënschtlech beotemt ginn. Wéi et heescht, wier hie schonn nees an der Lag, fir ze schwätzen a Witzer ze maachen.

Iwwert d'Hannergrënn vun der Messerattack ass bis ewell net vill gewosst. De presuméierten Täter, deen elo offiziell vun enger Grand Jury ugeklot gouf, huet viru Geriicht op "net schëlleg" plädéiert.

An engem Interview mat der "New York Post" huet de 24 Joer ale presuméierten Täter gesot, dass hien "e puer Säiten" vun "The Satanic Verses" gelies hätt. "Ech hunn hien net besonnesch gär", sot hien iwwert de Rushdie. "Hien ass een, deen den Islam ugegraff huet, hien huet hire Glawen ugegraff".

De Salman Rushdie gëtt zanter Joerzéngte vu reliéise Fanatiker verfollegt. 33 Joer, nodeems de Khomeini zum Mord vum ëmstriddene Schrëftsteller opgeruff hat. Grond war d'Verëffentlechung vu sengem Roman "The Satanic Verses".