En Dënschdeg hätt de Mahmud Abbas op enger Pressekonferenz Israel reprochéiert, e multipellen Holocaust un de Palestinenser duerchgefouert ze hunn.

Dem Palestinenserpresident no wier et zanter 1947 zu 50 Massakeren an 50 Holocausten vun Israeli u Palestinenser komm. Den Abbas gouf elo wéinst dëser Ausso beim Parquet ugeklot. Mat senger Ausso soll den Abbas d'Shoah relativéiert hunn, deelt de Berliner Parquet mat.

Däitschen Experten no géif d'Uklo allerdéngs am Sand verlafen. Dëst well den Abbas als Staatschef Immunitéit genéisse géif. Dem Professer fir Strofrecht Michael Kubiciel no kéint een déi ganz Situatioun allerdéngs och anescht interpretéieren. Den Abbas kéint dës Immunitéit just genéissen, wann hien als Representant vun engem anere Staat an Däitschland op Visitt gewiescht ass. Ob Palestina elo en eegestännege Staat wier oder net, wier nach net gekläert a kéint elo e kruziale Punkt an dëser Diskussioun ginn.

Däitschland huet Palestina nach net als eegestännege Staat unerkannt, obschonn een an diplomatesche Bezéiunge mam Land steet.