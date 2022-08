E Freideg goufen et an de jeeweilege Regioune Wandstéiss vu bis zu 200 Kilometer an der Stonn. Op Korsika hate 45.000 Stéit kee Stroum méi.

An Éisträich ware besonnesch d'Regioune Kärnten, Steiermark an Osttirol betraff. Hei ass et zu grousse Schied un Haiser, Stroossen an Infrastrukture komm. Weider sinn an Éisträich fënnef Mënschen, dorënner zwee Kanner, ëm d'Liewe komm, déi vun engem Bam erschloe goufen. Weider 11 Mënsche goufen hei blesséiert.

Op Korsika si fënnef Mënsche bei de Stierm ëm d'Liewe komm. Doriwwer eraus goufen 20 Leit blesséiert. An der italienescher Regioun Toskana goufen et zwee Doudesaffer.

An Däitschland warnt de Wiederdéngscht iwwerdeems, datt et e Freideg am Osten an Nordoste vum Land zu Wiedere mat staarke Reeschauere komme kéint. Am Weste géif et dogéint dréche bleiwen.

A Spuenien huet ee sech iwwert de Ree gefreet. Esou soll dësen e Bëschbrand an der Géigend vu Valencia geläscht hunn.