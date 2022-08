Bei enger Kontroll an engem Viruert vu Lyon ass et zu enger déidlecher Ausenanersetzung tëscht 4 Beamten an 2 Männer komm, déi en Auto geklaut haten.

Den Auto, dee kierzlech als geklaut gemellt gouf, war de Beamten en Donneschdeg an der Nuecht opgefall. Wou d'Beamten d'Männer am Auto dorobber ugeschwat hunn, ass d'Situatioun eskaléiert. Wéi d'Männer mam Auto flüchte wollten, hu si ee vun de Beamten iwwerrannt, deen dobäi liicht Blessuren um Been dovugedroen huet. Doropshin hunn zwee Beamten ugefaangen op den Auto ze schéissen. Wou den Auto un d'Stoe koum, hunn d'Beamten déi zwee Männer schwéier blesséiert virfonnt. Den 20 Joer jonke Bäifuerer ass nach op der Plaz u senge Blessure verstuerwen, de 26 Joer jonke Fuerer vum Auto konnt nach an d'Spidol bruecht ginn, sollt awer spéiderhin u senge Wonne stierwen. Géint déi zwee Beamten, déi op d'Männer geschoss hunn, gëtt elo wéinst onfräiwëllegem Doudschlag enquêtéiert.