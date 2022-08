Eng Fra krut am Walibi-Park an der Belsch de Schock vun hirem Liewen, wou hire Weenchen op der Achterbunn fortgefuer ass, ouni datt si ugestréckt war.

Der Zeitung "La Voix du Nord" huet déi franséisch Fra vum Virfall erzielt. Si war mat engem Frënd am Fräizäit-Park bei Wavre, wou se d'Achterbunn "Le Vampire" teste wollten. Well hire Begleeder een Handicap huet, goufe si an de leschte Weenche gesat. Op senger Säit gouf dann och kontrolléiert, op hien ugestréckt wier. Par contre koum kee laanscht, fir der Fra hir Sécherung erofzedrécken.

"Mir hunn eis gesot, stell der vir, wa se géife vergiessen, meng Sécherung erofzedrécken. Dunn ass bemol de Buedem ënnert eise Féiss opgaangen an d'Weenercher hu sech a Beweegung gesat", esou déi jonk Fra zu der Zeitung. Ouni laang ze zécken ass si dunn aus hirem Sëtz gesprongen, wärend hire Frënd probéiert huet, d'Mataarbechter vun der Achterbunn ze alertéieren.

D'Fra wier dunn op der Plattform gelant, op där schonn déi nächst Leit op hiren Tour gewaart hunn. Fir d'Weenercher gouf iwwerdeems den Alarm declenchéiert, an d'Passagéier sinn eng 15 Meter iwwert dem Buedem stoe bliwwen. Der Zeitung géigeniwwer sot d'Fra, si wier vun de Park-Mataarbechter ronn eng hallef Stonn laang eleng gelooss ginn, ier de Manager bei si koum an hir gratis Service an de Park-Restauranten ugebueden huet.

D'Fra huet sech dunn awer léiwer dofir entscheet, eng intern Plainte ze stellen. Den Dag drop ass si och bei der Police virstelleg ginn, an huet de Virfall gemellt. De Walibi-Park huet iwwerdeems antëscht och Stellung zu der geféierlecher Episod geholl:

"Aus bis ewell onbekannte Grënn goufen déi üblech Préifschrëtt net adequat duerchgefouert an d'Sécherung war net richteg erof gezu ginn." De Pilot vun der Achterbunn hätt awer korrekt reagéiert an d'Weenercher "an aller Sécherheet" direkt gestoppt. D'Sécherheetsmesuren am Park géifen net a Fro stoen, et géif awer eng genee Enquête zum Virfall gemaach ginn.

Dëse Mount goufen et schonn eng Rei geféierlech Virfäll a Fräizäitparken, virop an Däitschland. Am Klotti-Park a Rheinland-Pfalz ass de 6. August eng Fra ëm d'Liewe komm, wou si aus enger Achterbunn gefall ass. Am bayresche Legoland sinn iwwerdeems den 11. August 34 Persoune blesséiert ginn, nodeems ee Waggon deem aneren hannen drop gefuer ass.