Et wéisst een net, wéi et zu dësem trageschen Tëschefall komm wier a wat d'Beweeggrënn vun der Mamm gewiescht wieren, deelt d'Police vu Bayreuth mat.

En Donneschdegmëtteg sinn d'Läiche vun der Mamm an hirem Jong an enger Wunneng zu Münchberg am Landkrees Hof a Bayern fonnt ginn. Wou d'Pompjeeën an d'Wunneng vun der 33 Joer jonker Fra agedronge sinn, hu si e brennende Grill virfonnt. Dowéinst géif een dovunner ausgoen, datt allebéid un enger Dampvergëftung gestuerwe wieren.

Op Säite vun der Police géing een awer hoffen, datt een no der Autopsie vun de Läichen méi Informatiounen hätt.