No Schëss an engem Akafszenter an der südschwedescher Stad Malmö ass Freideg ee vun de Blesséierte gestuerwen.

E Mann wier u senge Blessure gestuerwen, sou d'Police e Freideg den Owend. Eng blesséiert Fra géif an enger Klinick medezinesch versuergt ginn.

Weider huet d'Police matgedeelt, datt een e Jugendleche festgeholl hätt, bei deem et sech ëm de presuméierten Täter géing handelen. D'Police huet ee méiglecht Terror-Motiv ausgeschloss an erkläert, et géing sech warscheinlech ëm een "isoléierte Virfall am Zesummenhang mam kriminelle Milieu handelen."

Lokal Medien haten e Freideg den Owend gemellt, datt Aenzeien no eng Persoun op d'Mënschen am Akafszenter Emporia geschoss hätt. Dat gouf vun der Police net confirméiert.

Am Juli waren an der dänescher Haaptstad Kopenhagen, déi ronn 30 Kilometer vu Malmö ewech läit, dräi Mënschen duerch eng Schéisserei an engem Akafszenter ëm d'Liewe komm.