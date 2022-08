Den Hollywood-Star Alec Baldwin erwaart no den déidleche Schëss op d'Kamerafra Halyna Hutchins keng strofrechtlech Konsequenze fir sech an anerer.

Hie géing "éierlech" dovunner ausgoen, datt d'Ermëttler zu der Decisioun komme géifen, "datt et een Accident war", sou de Schauspiller der Noriichtechaîne CNN an engem e Freideg an Deeler publizéierten Interview géintiwwer.

De Baldwin hat am Oktober 2021 wärend Dréiaarbechte fir de Low-Budget-Western "Rust" am Bundesstaat New Mexico aus versinn eng 42 Joer al Kamerafra mat enger Waff aus de Requisiten erschoss. De Revolver war wuel mat op d'mannst véier Kugele gelueden. Wéi dat geschéie konnt, ass bis ewell onkloer. D'Autoritéiten hu bis ewell keng Uklo géint Persounen erhuewen, déi um Virfall bedeelegt waren. De Parquet huet awer net ausgeschloss, datt dat nach geschéie kéint.

An engem CNN-Interview hat de Baldwin d'Hanna Gutierrez-Reed, déi sech ëm d'Waffen um Filmset gekëmmert huet, an de Regie-Assistent Dave Halls, deen him d'Waff ginn hat, fir d'Ongléck responsabel gemaach. "Et gëtt zwou Persounen, déi net gemaach hunn, wat se hätte sollen", sou de Schauspiller a Produzent.

Wéinst den déidleche Schëss sinn eng Rei Zivilplainten agereecht ginn, ënnert anerem huet d'Famill vum Hutchins den Alec Baldwin ugesicht. D'Hanna Gutierrez-Reed huet de Munitiounsliwwerant verklot. Si reprochéiert him, schaarf Munitioun mat Patrounen-Attrappe verwiesselt ze hunn.