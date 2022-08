Bei enger Attack vun der islamescher Shebab-Miliz op en Hotel an der somalescher Haaptstad sinn op d'mannst aacht Zivilisten ëm d'Liewe komm.

Déi meescht Leit wiere bei der Attack aus dem Hotel gerett ginn, "mä bis ewell gouf den Doud vun op d'mannst aacht Ziviliste confirméiert", sou de Vertrieder vun de Sécherheetsautoritéiten e Samschdeg. Weider heescht et, datt een d'Terroristen neutraliséiert hätt. Si wieren an engem Raum am Hotel agekreest.

D'Shebab-Miliz hat e Freideg den Owend op enger Internetsäit erkläert, e Grupp vu Kämpfer hätt den Hotel Hayat an der somalescher Haaptstad Mogadischu attackéiert. Autoritéiten an Aenzeien hu géintiwwer der Noriichtenagence AP vun e puer Explosiounen a Schëss geschwat. Et wier och zu Ausernanersetzungen tëscht de Shebab-Milizen an der Police komm.

E Samschdeg de Moie ware weider vereenzelt Schëss ze héieren.