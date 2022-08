D'Wittfra vum Basketballstar Kobe Bryant verlaangt eng Entschiedegung vu Los Angeles.

Am Prozess ëm Fotoe vun der Onglécksplaz nom Doud vum US-Basketballspiller Kobe Bryant bei engem Helikopterongléck huet seng Wittfra viru Geriicht ausgesot. D'Vanessa Bryant sot e Freideg zu Los Angels, si géing an Angscht liewen, datt déi vun de Rettungsekippe gemaache Fotoen an den Internet kommen a sech da weider verbreede kéinten. "Et ass wéi Covid. Wann et sech eemol ausgebreet huet, kann et net méi réckgängeg gemaach ginn."

D'Vanessa Bryant gëtt an hirer Plainte un, si wier emotionalem Leed ausgesat, well Polizisten a Pompjeeën op der Plaz vum Ongléck Fotoe gemaach an dës méi spéit mat de Bekannten an anere Leit vun de Rettungsekippe gedeelt hätten.

Den Affekoten no hätten an de 24 Stonnen nom Ongléck vum 26. Januar 2020 op d'mannst eelef Polizisten an eng Dose Pompjeeën d'Fotoe gedeelt. D'Wittfra vum Kobe Bryant verlaangt eng Entschiedegung an net genannter Héicht.

De Landkrees vu Los Angeles, géint deen d'Plainte leeft, streit net of, datt Fotoe gemaach goufen. D'Affekoten argumentéieren allerdéngs, datt d'Biller ni ëffentlech gi wieren a mëttlerweil geläscht wieren.

D'Klo vum Vanessa Bryant gëtt gemeinsam mat der Klo vum Chris Chester verhandelt. Hien hat beim Ongléck seng Fra a seng 13 Joer al Duechter verluer. Hien huet viru Geriicht gesot, datt hien all Dag Angscht hätt, datt d'Fotoen an d'Ëffentlechkeet kéinte kommen.

An engem separate Prozess haten aner Familljemembere vun den Affer d'lescht Joer wéinst de Fotoen insgesamt 2,5 Milliounen Dollar (haut 2,45 Milliounen Euro) Entschiedegung kritt.

De Basketballstar Bryant, seng 13 Joer al Duechter a siwe weider Passagéier waren am Januar 2020 ëm d'Liewe komm, wéi een Helikopter an der Géigend vu Los Angeles erofgefall war. Der Enquête no hat de Pilot wuel d'Orientéierung verluer, nodeem hien a Wolleke gerode war.