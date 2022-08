An der Oder sinn dem Brandenburger Ëmweltministère no erhéicht Pestizid-Wäerter nogewise ginn. De Grond fir d'Fëschstierwen ass awer weider onkloer.

Op der Sich no der Ursaach fir dat extreemt Fëschstierwen an der Oder huet e Labo zu Berlin-Brandenburg ze héich Pestizid-Wäerter nogewisen. Bei Prouwen, déi bei Frankfurt am Zäitraum vum 7. an 9. August gemaach goufen, wier eng héich Konzentratioun vun engem Pestizid mam Wierkstoff 2,4-Dichlorphenoxyessegsaier fonnt ginn, dat huet de Brandenburger Ëmweltministère matgedeelt.

Et wier awer dovunner auszegoen, datt déi nogewisen Dosis net direkt déidlech fir d'Fësch gewiescht wier. De Wierkstoff gëtt beispillsweis géint Onkraut agesat. Et misst ee weider dovunner ausgoen, datt d'Ëmweltkatastroph verschidden Ursaache gehat hätt, sou de Ministère. Déi erhéicht Konzentratioun vum Pestizid iwwer e puer Deeg hätt awer sécherlech Auswierkungen op Déieren, Planzen a Mikroorganisme gehat.

Polnesch Pompjeeën huelen iwwer 150 Tonne Fësch aus dem Waasser

Eegenen Informatiounen no hunn déi polnesch Pompjeeë bis ewell knapp 160 Tonnen doudeg Fësch aus der Oder an aus engem méi klenge Floss geholl. A Brandenburg goufen op d'mannst 36 Tonnen doudeg Fësch gebuergen.

D'Fëschstierwen am däitsch-polnesche Grenzfloss Oder war op der däitscher Säit den 9. August bekannt ginn. Déi däitsch Autoritéiten haten der polnescher Säit Reprochë gemaach, datt een ze spéit informéiert gi wier.

Aktuell gëtt weider nom Grond fir d'Fëschstierwe gesicht.