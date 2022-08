Nodeem e Samschdeg d'RBB-Verwaltungsrotpresidentin zréckgetrueden ass, huet d'ARD-Spëtzt der Direktioun vum Rundfunk Berlin-Brandenburg d'Vertrauen entzunn

Dat huet de Chef vun den Ëffentlech-Rechtlechen, den Tom Buhrow an der Tagesschau bekannt gemaach.

Den RBB bréicht en Neiufank, well de Sender mat der aktueller Direktioun net stabiliséiert kéint ginn. Hannergrond ass eng Affär ronderëm d'RBB-Direktesch Patricia Schlesinger, déi e Méindeg vun hirem Posten entbonne gouf. Zanter Woche kommen ëmmer weider Reprochë wéinst Nepotismus a Magouille géint d'Tëleesjournalistin op. Reprochen, déi d'ARD-Spëtzt just aus der Press géing gewuer ginn, huet den Tom Buhrow kritiséiert. Déi Concernéiert selwer weist d'Virwërf vu sech. De Parquet vu Berlin enquêtéiert.

Et geet ënnert anerem ëm zolidd Haussen an der Paie fir Direktiounsmember, privat Rechnungen, déi op Käschte vum RBB goungen, oder nach d'Renovatioun vun der Chefetage fir 1,4 Milliounen Euro, wärend beim Programm gespuert gouf. D'Patricia Schlesinger soll 16 Prozent méi an der Paie kritt hunn op 303.000 Euro a mat engem deieren Déngschtwon mat Massagesëtzer vun engem Privatchauffer sech deplacéiert hunn. D'Ermëttlunge riichte sech nieft der Ex-Direktesch och ënnert anerem géint de fréiere Chef vum Verwaltungsrot Wolf-Dieter Wolf.