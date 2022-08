Bei zwee schwéieren Accidenter am Südoste vun der Tierkei sinn e Samschdeg op d'mannst 32 Mënschen ëmkomm a 50 weiderer blesséiert ginn.

Zu Gaziantep ass e Bus riicht an e Pompjeeswon, eng Ambulanz an e Gefier vu Journaliste gerannt. 16 Mënsche si beim Accident gestuerwen an 21 blesséiert ginn. Dorënner dräi Pompjeeën, véier Secouristen an zwee Journalisten. D'Rettungsdéngschter an d'Journaliste ware wéinst engem viregten Accident op der Plaz.

De Bus wier accidentéiert, hätt sech iwwerschloen an huet dunn d'Ambulanz, de Pompjeeswon an d'Gefier vun de Journaliste frontal ze pake kritt. Déi Blesséiert sollen den Ament an der Klinik versuergt ginn. Iwwert de Grad vun de Blessuren ass de Moment nach näischt gewosst.

E puer Stonne méi spéit ass eng 250 Kilometer méi wäit ëstlech e Camion an eng Mënschemass gerannt, well seng Bremse versot hunn. Och hei sinn op d'mannst 16 Mënschen gestuerwen an 29 Mënsche blesséiert ginn, dovunner 8 schwéier.