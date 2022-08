No ronn 30 Stonne Belagerung vum Hotel an der somalescher Stad sinn "d'Ugräifer dout", mellen déi lokal Sécherheetsautoritéiten.

Op d'mannst 13 Ziviliste wiere beim Ugrëff op den Hotel Hayat ëm d'Liewe komm, Dosende weiderer goufe blesséiert, krut d'Noriichtenagence AFP gesot.

"An der leschter Stonn gouf et keng Schëss méi aus dem Gebai", sot e somalesche Kommandeur. Weider Detailer huet hien net genannt, och net iwwer weider zivil Affer oder d'Zuel vu gestuerwe Membere vun der Miliz. E Sonndeg de Moie soll et eng Pressekonferenz vun der Regierung ginn.

Den Hotel, dee bei Politiker immens beléift ass, gouf staark beschiedegt, wéi schwéier arméiert Beamten an der zweeter Nuecht vun der Belagerung massiv géint d'Membere vun der Miliz virgaange sinn. Aenzeien hu vu Flamen, staarken Explosiounen a Schëss am Hotel geschwat. Am Moment gëtt am Gebai nach no Sprengstoff gesicht, dee vun den Ugräifer deponéiert kéint gi sinn, wéi e Vertrieder vun de Sécherheetsautoritéiten erkläert huet. Donieft war um Enn vun der Belagerung net gewosst, wéi vill Mënschen nach am Hotel wieren. Virdru waren Dosende Mënsche gerett ginn, dorënner och Kanner.

Schonn e Freideg den Owend haten arméiert Persounen d'Gebai vum Hotel gestiermt a sech do verschanzt. Op engem Internetsite hat d'Al-Shabaab-Miliz sech zum Ugrëff bekannt an erkläert, datt hir Kämpfer an den Hayat-Hotel virgedronge wieren.