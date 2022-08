Nieft dem deemools zoustännege Procureur ginn et och Mandat d'arrête géint 20 Zaldoten, 44 Polizisten a 14 Membere vun der Drogeband Guerreros Unidos.

Bal 8 Joer nom Verschwanne vun 43 Studenten zu Mexiko gouf e Freideg den Owend de fréiere Procureur général Jesús Murillo Karam a sengem Haus festgeholl a koum e Samschdeg an Untersuchungshaft, wéi et aus Justizkreesser heescht. Him gëtt "Verschwanneloossen", Folter a Prevaricatioun reprochéiert. De Murillo Karam soll deemools déi "historesch Wourecht" also déi offiziell Erklärung zu den Hannergrënn vun der Dot, déi 2015 dem deemolege President virgeluecht gouf, matgeschriwwen hunn.

D'Auditioun beim Haftriichter soll Justizkreesser no bal 12 Stonne laang gaange sinn. D'Untersuchungshaft soll deemno d'"Erschéngen" vum Murillo Karam bei "der fir nächste Mëttwoch ugesater Auditioun garantéieren", bei där et ëm d'Uklo goe soll.

E puer Stonnen nodeems de fréiere Procureur festgeholl gouf, huet de Parquet Mandat d'arrête géint 44 Polizisten, 20 Zaldoten a 14 Membere vun der Band Guerreros Unidos wéinst Verwécklung an d'Verschwanne vun de Studenten am Joer 2014 erhuewen.

Déi 43 Studente waren an der Nuecht op de 27. September 2014 am Bundesstaat Guerrero verschwonnen, wéi si um Wee op eng Manifestatioun an der mexikanescher Haaptstad waren. Bis haut goufen awer nëmme Schanke-Fragmenter vun dräi vun de Vermëssten identifizéiert.